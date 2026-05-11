OWRO belegt spoedpersconferentie over wateroverlast na hevige regenval

Het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) houdt vandaag, maandag 11 mei 2026, een urgente persconferentie over de actuele overstromingssituatie en wateroverlast in Suriname.

Tijdens de bijeenkomst zal het ministerie ingaan op de prioriteiten en maatregelen die de komende periode worden genomen om de situatie aan te pakken. Volgens OWRO wordt er, ondanks de onverwachte hevige regenval, alles aan gedaan om de getroffen gebieden zo werkbaar en leefbaar mogelijk te houden.

De persconferentie vindt om 15.00 uur plaats in de conferentiezaal van het hoofdkantoor van OWRO. Media zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de toelichting.

Het ministerie zal naar verwachting uitleg geven over welke activiteiten met voorrang worden uitgevoerd en hoe de overheid de wateroverlast verder wil beheersen.