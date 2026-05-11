Ook vandaag kans op aanhoudende regen in Suriname

De weersverwachting voor vandaag ziet er ook slecht uit. De Meteorologische Dienst Suriname meldt dat het vandaag overwegend bewolkt zal zijn en de bewolking in de loop van de dag verder zal toenemen.

In delen van het kustgebied kunnen matige tot lokaal zware buien voorkomen, met kans op onweer.

In het binnenland worden matige onweersbuien verwacht, die in het westelijk deel plaatselijk intensiever kunnen uitpakken. Er is daarnaast kans op aanhoudende regen.

De wind waait variërend uit het noordoosten tot het zuidoosten, met snelheden die oplopen tot 20 km/u. Lokaal kunnen er tijdelijke toenames in de windsnelheid optreden tot maximaal 40 km/u.

De temperatuur loopt op tot een maximum van 30°C en daalt tot een minimum van 23°C.

Suriname wordt sinds zaterdagavond geteisterd door aanhoudende hevige regenval. Op verschillende locaties is sprake van ernstige wateroverlast. Straten, erven, woningen, bedrijven en publieke plekken zijn onder water komen te staan.