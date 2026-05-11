Nederlandse vakantieganger beroofd van tas met paspoort, vliegticket en 3.000 euro

Een vakantieganger uit Nederland is zondagavond aan de Bolletriestraat in Suriname overvallen en beroofd van zijn schoudertas. In de tas zaten onder meer zijn paspoort, vliegticket en een geldbedrag van 3.000 euro.

De benadeelde, de 44-jarige S.C., liep over de Bolletriestraat toen een voor hem onbekende man hem tegemoetkwam. Zonder duidelijke aanleiding rukte de verdachte plotseling de schoudertas van het slachtoffer weg en rende ervandoor.

S.C. verklaarde tegenover de politie dat hij de omgeving niet goed kent. Daardoor kon hij niet aangeven in welke richting de verdachte na de beroving is gevlucht.

De politie van bureau Herman Gooding heeft de zaak in onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.