Mathoera: “Geen actie vanuit OWRO voor aanpak ernstige wateroverlast”

VHP-parlementariër Krishna Mathoera heeft in de afgelopen periode geen actie vanuit het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) gezien voor wat betreft de aanpak van het wateroverlastprobleem in Suriname, veroorzaakt door aanhoudende hevige regenval.

“We zien geen actie vanuit OWRO… dat lozingen worden opgehaald, trenzen worden opgeschoond… maatregelen om te voorkomen dat gebieden onder water lopen”, zei de politica in een interview op TBN. Volgens de oud-minister wordt zij vaker door mensen geappt en gebeld met de klacht dat hun huizen of gebieden onder water zijn gelopen. Ook landbouwers klagen.

Mathoera vraagt zich af wat precies de prioriteiten van de regering zijn, aangezien de aanpak van veel zaken te wensen overlaat. Zij noemt onder andere ook de slechte aanpak van Chikungunya-besmettingen, het gevaar van dak- en thuislozen en transparantie met betrekking tot leningen en uitgaven. Ook de begroting over het dienstjaar 2026 is nog steeds niet in DNA behandeld.

Ook op Moederdag was er zondag op verschillende plaatsen in Suriname sprake van ernstige wateroverlast door aanhoudende hevige regenval. Straten, erven, woningen, bedrijven en publieke plekken zijn onder water komen te staan. Bewoners uit meerdere districten melden hoge waterstanden en delen hun zorgen over de situatie.

Op sociale media verschijnen intussen massaal foto’s en video’s van ondergelopen wegen, buurten en gebouwen. Volgens de weersverwachting worden ook vandaag nog meer buien verwacht. Daarmee blijft de kans op verdere wateroverlast aanwezig.