Humphry Hasrat en Thosca Nelstein 50 jaar getrouwd

Humphry Abdoel Rafik Hasrat en Thosca Angelita Nelstein hebben op donderdag 7 mei hun 50-jarig huwelijksjubileum gevierd in Paramaribo. Het echtpaar trad op 7 mei 1976 in het huwelijk en kijkt dankbaar terug op een leven vol liefde, inzet voor de samenleving en hechte familiebanden.

Hasrat werd geboren op 28 januari 1947 in het district Marowijne en Nelstein op 13 februari 1951 op Curaçao. Ondanks hun verschillende religieuze achtergronden – hij islamitisch en zij hervormd christelijk opgevoed – vonden zij elkaar in wederzijds respect en verbondenheid.

Uit hun huwelijk werden drie kinderen geboren: zoon Rafik en dochters Geetanjalie en Anajansie. Inmiddels mogen zij zich ook grootouders noemen van de kleinzonen Jalil en Emir. De kinderen en kleinkinderen wonen in Nederland.

Hasrat groeide op in Moengo en volgde daar de GLO- en MULO-opleiding. Na verdere studies in Paramaribo en Nederland studeerde hij af als arts aan de medische faculteit van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Hij werkte onder meer in het Academisch Ziekenhuis, diende als legerarts in de rang van kapitein en werd later directeur van het Militair Hospitaal.

Zijn droom van een eigen huisartsenpraktijk verwezenlijkte hij in de volkswijk Flora, waar hij bekendstond als een betrokken arts met een luisterend oor voor iedereen, ongeacht verzekeringsstatus. Daarnaast vervulde hij verschillende maatschappelijke en politieke functies. In 1997 werd hij benoemd tot ambassadeur van Suriname in Guyana. Ook na zijn diplomatieke loopbaan bleef hij actief in de gezondheidszorg, onder meer in de psychiatrie in Den Haag en Rotterdam.

Het huisartsenproject HAPs beschouwt hij als zijn levenswerk. Vanaf 2017 werden meerdere HAP-locaties geopend, ook in het binnenland van Suriname. Voor zijn inzet ontving hij in 2019 een militaire onderscheiding van de Republiek Suriname.

Nelstein groeide op op Curaçao en verhuisde op jonge leeftijd naar Suriname. Na haar schoolopleiding vertrok zij op 17-jarige leeftijd naar Nederland, waar zij werkzaam was in de jeugdzorg en later een opleiding in de psychiatrie volgde. Vervolgens werkte zij als stewardess bij de KLM en later bij de SLM.

Na haar huwelijk legde zij zich toe op het gezinsleven en ondersteunde zij haar echtgenoot in zijn werkzaamheden. Daarnaast was zij actief binnen vrouwenorganisaties en runde zij een cateringbedrijf. Binnen de familie stond zij bekend om haar kookkunst en haar warme gastvrijheid tijdens verjaardagen, feestdagen en familiebijeenkomsten.

De kennismaking tussen Humphry en Thosca vond plaats toen Nelstein als stewardess regelmatig vloog op de route Amsterdam–Paramaribo. Via een gezamenlijke kennis bracht zij een pakketje voor Hasrat mee. Diezelfde avond ontmoetten zij elkaar opnieuw bij een basketbalwedstrijd, waar een spontaan gesprek uitgroeide tot een bijzondere band.

Na enkele maanden sloeg de vonk definitief over. Hasrat vroeg vervolgens schriftelijk toestemming aan de vader van Thosca om een relatie met haar aan te gaan. Niet veel later volgde het huwelijk, waarmee een levenslange verbintenis werd bezegeld.

Volgens het jubilerende echtpaar horen hoogte- en dieptepunten bij het leven. Geduld, goede communicatie en wederzijds respect vormen volgens hen de basis van een sterk huwelijk. “Een huwelijk is als een vlucht. Meestal verloopt die rustig, maar soms is er turbulentie. Het belangrijkste is dat je samen oplossingen zoekt en conflicten niet laat voortduren,” aldus het echtpaar.

Ter gelegenheid van het gouden huwelijksjubileum bracht districtscommissaris Marlon Budike van Paramaribo-Noord een felicitatiebezoek aan het echtpaar. Namens president Jennifer Simons overhandigde hij een enveloppe en tevens een huwelijksoorkonde namens het commissariaat.