Gezochte ‘Bhai’ vast: drie gestolen voertuigen teruggevonden, maar twee totaal gesloopt

De 37-jarige Jayant Kalloemissier, meer bekend als ‘Bhai’, is in verzekering gesteld nadat hij werd aangehouden door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP), in samenwerking met de afdeling CIU.

Voor de man was eerder een extern opsporingsbericht uitgevaardigd. Hij wordt door de politie in verband gebracht met meerdere voertuigdiefstallen, waarbij alle drie gestolen voertuigen inmiddels zijn achterhaald. Opvallend is dat twee daarvan totaal gesloopt zijn teruggevonden.

De zaak die mede tot zijn opsporing leidde, betreft de diefstal van een nieuwe Toyota Vitz in januari 2026 in het ressort Santodorp. Dat voertuig werd later gedemonteerd aangetroffen aan de Welgelegenstraat in het ressort Kwatta.

Volgens de politie wordt Kalloemissier ook in verband gebracht met de diefstal van een Toyota Passo aan de Leysweg in het ressort Uitvlugt vorig jaar, en met de diefstal van een Toyota Voxy aan de Naipalstraat in het ressort Kwatta in december vorig jaar. De verdachte zou bij alle drie zaken betrokken zijn geweest.

Hoewel de voertuigen zijn teruggevonden, is de schade aanzienlijk. Twee auto’s zijn volledig gesloopt, terwijl bij het derde voertuig de kostbare geluidsinstallatie en de accu zijn weggenomen.

Na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie is Kalloemissier in verzekering gesteld voor deelneming aan een criminele organisatie, gekwalificeerde diefstal en diefstal. De zaak is overgedragen aan de afdeling Recherche Regio Midden, die het verdere onderzoek voortzet.