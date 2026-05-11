Gemaskerde rovers slaan toe in appartementencomplex; meerdere woningen leeggeroofd

De politie in Suriname onderzoekt een roofoverval en meerdere woninginbraken die in de nachtelijke uren hebben plaatsgevonden aan de Tapaistraat en de Belwaardeweg.

Bij het eerste incident drongen vier gemaskerde en gewapende criminelen een appartementencomplex aan de Tapaistraat binnen. Volgens de aangeefster trapten de daders de achterdeur van een van de appartementen open. De bewoonster vluchtte samen met haar partner uit angst naar een andere ruimte, nadat zij lawaai had gehoord. De indringers verlieten het appartement uiteindelijk zonder iets buit te maken.

Daarna forceerden de verdachten de deur van een ander appartement binnen hetzelfde complex. Daar werd de 26-jarige D.D. onder schot gehouden. De daders maakten tijdens de beroving een rode iPhone XR buit, die toebehoort aan zijn vriendin.

De vrouw raakte in paniek, rende weg en kwam daarbij ten val. Volgens het slachtoffer waren twee van de vier daders gewapend. Na hun daad sloegen de verdachten te voet op de vlucht.

In een afzonderlijke zaak aan de Belwaardeweg werd ingebroken in meerdere woningen op een erf. De zaak werd overgedragen aan de politie.

De 22-jarige R.D. deed aangifte van diefstal van twee mobiele telefoons. Volgens de benadeelde behoorden de toestellen toe aan twee klanten. De daders zouden via de voordeur de woning zijn binnengedrongen. De inbraak vond rond middernacht plaats.

Ook A.D. deed aangifte van inbraak. In haar woning werd eveneens via de voordeur ingebroken. Daarbij werd een gascilinder van 28 lbs buitgemaakt. Deze diefstal zou zich in dezelfde nacht hebben voorgedaan.

De politie onderzoekt de zaken en werkt aan de opsporing van de verdachten.