Gemaskerde rovers schieten man neer na mislukte halskettingroof

De 34-jarige H.B. is zondagavond gewond geraakt bij een gewelddadige poging tot beroving aan de Eugene Albert Gesselstraat in Suriname. Twee gemaskerde en gewapende mannen probeerden daar een halsketting van een vrouw buit te maken, maar de roof mislukte.

Volgens de verklaring van het slachtoffer zat hij samen met zijn moeder en een andere persoon voor een woning, toen de verdachten plotseling op een zwarte Yamaha-bromfiets arriveerden. Een van hen stapte af, richtte een zwart vuistvuurwapen op de moeder van H.B. en probeerde haar halsketting met geweld weg te rukken.

Tijdens de worsteling brak de ketting, maar doordat de vrouw zich hevig verzette, slaagde de rover er niet in om de buit mee te nemen. De gewapende verdachte loste daarbij een schot in haar richting. De vrouw werd gelukkig niet geraakt.

Na de mislukte roof sloegen de daders op de vlucht in de richting van de Van Landsbergestraat en de Drambrandersgracht. H.B. en de andere aanwezige man zetten de achtervolging in, maar een van de criminelen draaide zich om en vuurde nog twee gerichte schoten af. Een kogel trof H.B. in zijn linkeronderbeen.

Het slachtoffer werd per ambulance overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Op de plaats delict trof de politie twee hulzen aan, die in beslag zijn genomen voor forensisch onderzoek.

De politie van Herman Gooding heeft de zaak in onderzoek. Aan de opsporing en aanhouding van de verdachten wordt gewerkt.