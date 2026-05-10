Bestuurder laat gewonden achter na botsing en blijkt ook niet het juiste rijbewijs te hebben

Een bestuurder die na een aanrijding op de Houttuinweg in Wanica zou zijn doorgereden en gewonde slachtoffers in hulpeloze toestand heeft achtergelaten, is aangehouden en in verzekering gesteld. Opvallend is dat uit het onderzoek ook is gebleken dat de man niet beschikte over het juiste rijbewijs voor de pick-up die hij bestuurde.

De aanrijding vond plaats op zaterdag 25 april 2026 rond 20.00 uur aan de Houttuinweg, ter hoogte van pandnummer 105. Daarbij waren twee pick-ups betrokken. De zaak werd aanvankelijk behandeld door de politie van Lelydorp en later overgedragen aan de afdeling Verkeer Regio Midden.

Uit voorlopig onderzoek blijkt dat bestuurder R.S. over de Houttuinweg reed vanuit de richting van de Sumatraweg naar de Indira Gandhiweg. De andere bestuurder, M.H., kwam uit tegengestelde richting. Ter hoogte van pandnummer 115 zou M.H. niet voldoende links hebben gehouden, waardoor hij op de weghelft voor tegemoetkomend verkeer terechtkwam. Daardoor ontstond de botsing.

Bij de aanrijding liepen R.S. en een mede-inzittende lichamelijk letsel op. De mede-inzittende werd per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo voor medische behandeling.

Na de botsing reed M.H. volgens de politie weg zonder zijn identiteit bekend te maken en zonder zich om de slachtoffers te bekommeren. In het verdere onderzoek wist de politie zowel de bestuurder als het voertuig te achterhalen.

Op vrijdag 8 mei 2026 meldde de verdachte zich bij de politie. Hij werd direct aangehouden op verdenking van het verlaten van de plaats van het ongeval, terwijl slachtoffers in hulpeloze toestand waren achtergelaten.

Daarnaast bleek dat voor de bestuurde pick-up een rijbewijs van categorie C vereist was, terwijl de verdachte slechts in het bezit is van een rijbewijs categorie BE. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is M.H. in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.