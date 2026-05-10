Suriname krijgt Indonesische training in verwerking van mango en broodvrucht

Suriname gaat met Indonesische steun werken aan meer kennis op het gebied van voedselverwerking, met bijzondere aandacht voor mango en broodvrucht. Op vrijdag 8 mei 2026 hebben Suriname en Indonesië hiervoor een Grant Agreement ondertekend, meldt PR BIS.

Het programma is gericht op capaciteitsversterking en moet deelnemers leren hoe verwerkte voedingsproducten op basis van mango en broodvrucht kunnen worden gediversifieerd. De training wordt georganiseerd door de Indonesian Agency for International Development, ook bekend als Indonesian AID/LDKPI.

Namens het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking werd de overeenkomst ondertekend door waarnemend directeur Buitenlandse Zaken, ambassadeur Luziano Truideman, tevens directeur Algemeen Beheer en Consulaire Zaken. De Indonesische ambassadeur Agus Priono en Jenny Maikoe, coördinator van het Suriname Diplomaten Instituut, waren daarbij aanwezig als getuigen.

Suriname zal twee deelnemers afvaardigen naar de training, die van 31 mei tot en met 14 juni 2026 plaatsvindt aan het Politeknik ATI Padang in West-Sumatra, Indonesië. Naast de trainingen brengen de deelnemers ook een werkbezoek aan het grootstedelijk gebied van Jakarta.

Daar zullen zij kennis uitwisselen en praktijkervaring opdoen bij Indonesische instellingen. Volgens het ministerie sluit het initiatief aan bij de nationale ontwikkelingsdoelen op het gebied van duurzame voedselproductie, landbouwontwikkeling en economische diversificatie.

Met de overeenkomst wordt de samenwerking tussen Suriname en Indonesië verder versterkt, vooral op het gebied van agro-processing, voedselverwerking en waarde toevoeging aan lokale landbouwproducten.