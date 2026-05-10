Ruim 45 kilo cocaïne gevonden in pand in Guyana; Surinamer en Guyanees aangehouden

De Customs Anti-Narcotic Unit (CANU) heeft tijdens een gerichte operatie in Springlands, Corriverton, Berbice, ruim 45 kilo cocaïne en een illegaal vuurwapen in beslag genomen. De actie vond plaats op vrijdag 8 mei en werd uitgevoerd op basis van ontvangen inlichtingen.

Volgens CANU doorzochten agenten een pand in het gebied, waarbij twee kartonnen dozen werden aangetroffen met in totaal veertig baksteenvormige pakketten gevuld met een wit poederachtig materiaal. Een voorlopige narcotest bevestigde dat het om cocaïne ging.

Tijdens verdere zoekingen ontdekten de autoriteiten tevens een illegaal EKOL ASI UZI-vuurwapen, voorzien van een magazijn met munitie.

Twee verdachten, de 35-jarige Surinamer Amrishkoemar Mathoera en de 32-jarige Guyanees Ravindra Sanakumar, werden onmiddellijk aangehouden en samen met de in beslag genomen drugs en het vuurwapen overgebracht naar het hoofdkwartier van CANU voor verder onderzoek.

De aangetroffen cocaïne woog ruim 45,6 kilogram. De drugs hebben naar schatting een straatwaarde van ongeveer 50 miljoen Guyanese dollar op de lokale markt en bijna 1,6 miljoen euro op de Europese markt.

Uit voorlopige onderzoeksbevindingen blijkt dat de drugs bestemd waren voor Europa. De partij zou vanuit Suriname naar Guyana zijn gesmokkeld. Het onderzoek wordt voortgezet.

De Guyanese autoriteiten benadrukken dat deze inbeslagname deel uitmaakt van de voortdurende inspanningen om transnationale drugshandelsnetwerken te ontmantelen, illegale drugsstromen richting internationale markten te onderscheppen en illegale vuurwapens uit de samenleving te verwijderen.

CANU onderstreept het belang van inlichtingen-gestuurde operaties en regionale samenwerking bij het beschermen van de grenzen en nationale veiligheid van Guyana.

