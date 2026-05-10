President-commissaris Telesur stapt op vlak vóór aandeelhoudersvergadering over nieuwe RvC

Sanjay Raghoebarsingh is per 9 mei 2026 vrijwillig teruggetreden als president-commissaris van N.V. Telesur. Dat blijkt uit een per e-mail verzonden brief aan president Jennifer Geerlings-Simons, die namens de Staat Suriname optreedt als enig aandeelhouder van het telecombedrijf.

Opvallend is vooral het moment van zijn vertrek. Raghoebarsingh schrijft dat op maandag 11 mei 2026 een Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Telesur plaatsvindt, waarbij onder meer het ontslag van de huidige Raad van Commissarissen en de benoeming van een nieuwe raad op de agenda staan. Zijn terugtreden moet volgens hem in samenhang met die vergadering worden gezien.

In de brief stelt Raghoebarsingh dat hij op eigen initiatief en in goed overleg vertrekt. Hij verwijst daarbij naar de statuten van Telesur en het nieuwe Burgerlijk Wetboek van Suriname, waarin de beëindiging van het commissariaat en uittreding op eigen verzoek zijn geregeld.

Volgens Raghoebarsingh draagt zijn vertrek bij aan een ordelijke en collegiale overgang van het toezichthoudend orgaan. Hij vraagt de president om zijn terugtreden formeel vast te leggen in de notulen van de aandeelhoudersvergadering en de wijziging te laten inschrijven in het Handelsregister.

De vertrekkende president-commissaris zegt zijn functie altijd met grote inzet en in het belang van Telesur en de Surinaamse samenleving te hebben vervuld. Ook verklaart hij zich bereid mee te werken aan een ordelijke overdracht van lopende dossiers en werkzaamheden aan zijn opvolger.