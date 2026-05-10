Politieagente doet aangifte en stelt dat zij vals is beschuldigd door penitentiaire ambtenaren

Het incident dat zich vrijdag 1 mei heeft voorgedaan op een sportcentrum te Zorg en Hoop in Suriname, krijgt een nieuwe wending. Waar eerder melding werd gemaakt van klachten door twee vrouwelijke penitentiaire ambtenaren, blijkt uit een recente aangifte dat er mogelijk sprake is van een andere toedracht.

Volgens de aangifte, die zondag 3 mei werd gedaan door politieambtenaar B.A., is zij naar eigen zeggen al twee jaar het doelwit van structurele pesterijen en intimidatie door twee vrouwelijke rekruten die werkzaam zijn binnen het Korps Penitentiaire Ambtenaren. Vanwege de aanhoudende aard van deze vermeende belaging heeft zij besloten formeel aangifte te doen bij de politie.

Het voorval zou die vrijdag zijn geëscaleerd op het sportcentrum. De situatie liep volgens de lezing zodanig uit de hand dat aanwezige politiefunctionarissen genoodzaakt waren hulp van derden in te schakelen om de rust te herstellen. Opmerkelijk is dat ook de minderjarige zoon van B.A. getuige was van het incident.

Advocaat Derrick Veira staat de politieagente bij en stelt dat zijn cliënte valselijk is beschuldigd. De aangifte werpt volgens betrokkenen een ander licht op de eerdere beschuldigingen en roept vragen op over de feitelijke gang van zaken. Daarbij wordt ook gewezen op mogelijke pogingen om de publieke opinie te beïnvloeden, wat het lopende onderzoek zou kunnen frustreren.

De politie heeft bevestigd dat de zaak in onderzoek is en dat alle verklaringen en omstandigheden zorgvuldig zullen worden meegenomen.