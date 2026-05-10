Meisje (6) verdronken na kapseizen korjaal op stuwmeer

De politie van bureau Brokopondo Centrum ontving op dinsdag 5 mei omstreeks 16.00 uur een melding dat een minderjarig meisje vermist was geraakt nadat een korjaal op het stuwmeer was gekapseisd.

Uit het voorlopige onderzoek is gebleken dat het water onstuimig werd, waarna een korjaal met meer dan vijf passagiers en goederen kapseisde op het stuwmeer, ter hoogte van een eiland dat beter bekendstaat als Jolang Kondre in het Sarakreekgebied. Dit gebied staat bekend om de sterke wind, die zorgt voor woelig water en hoge golven.

Een moeder en haar drie kinderen, een zesjarig meisje, een vierjarige jongen en een baby, bevonden zich eveneens in de korjaal. De moeder, haar zoon en de baby konden worden gered, terwijl haar dochter met de initialen A.S. in de diepte verdween, meldt de politie van Regio Midden Suriname.

Direct na het incident werd een zoekactie op touw gezet. Na twee dagen werd het stoffelijk overschot van het meisje uit het meer geborgen.

Het stoffelijk overschot werd op zaterdag 9 mei, na afstemming met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie, afgestaan aan de nabestaanden.