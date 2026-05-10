Matrassen en oude koelkasten aangetroffen in trenzen en rioleringen

Medewerkers van de afdeling Open en Gesloten Rioleringen in Suriname zijn bezig met intensieve schoonmaakwerkzaamheden in verschillende wijken, maar stuiten daarbij op opvallend grof vuil. In trenzen en rioleringen worden niet alleen petflessen aangetroffen, maar ook matrassen en zelfs oude koelkasten.

Volgens het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening wordt er momenteel dag en nacht gewerkt om trenzen en rioleringen op te schonen. Het doel is om de doorstroming van regenwater te verbeteren en wateroverlast bij zware regenval zoveel mogelijk te beperken.

Het aangetroffen afval zorgt ervoor dat regenwater niet goed kan wegstromen. Daardoor kunnen woonwijken sneller te maken krijgen met wateroverlast en ernstige hinder voor bewoners.

Het ministerie doet daarom een dringend beroep op de samenleving om geen afval te dumpen op bermen, in trenzen of in lozingen. Afval moet uitsluitend worden geplaatst op de daarvoor bestemde verzamelplekken.

Volgens het ministerie is een schone, veilige en leefbare omgeving een gezamenlijke verantwoordelijkheid.