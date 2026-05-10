Inbrekers stelen 20.000 euro uit woning Verlengde Frederikshoopweg

Vier inbrekers hebben in de nacht van donderdag op vrijdag rond 04.00 uur een woning aan de Verlengde Frederikshoopweg in Suriname tot doelwit gemaakt.

De redactie van Waterkant.Net sprak met een broer van de benadeelde S.R. Volgens hem beheert hij de woning van zijn broer, die momenteel in het buitenland verblijft. In het pand was ongeveer 20.000 euro achtergelaten, bestemd voor de bouw van appartementen.

De daders zouden via een weiland het terrein zijn opgegaan en vervolgens met behulp van een ladder een schuifraam hebben geforceerd. Vanuit een slaapkamer werd het geldbedrag buitgemaakt.

Volgens de broer werd de inbraak pas vrijdagavond ontdekt, waarna direct de Surinaamse politie werd ingeschakeld. De wetsdienaren gingen ter plaatse voor onderzoek. Van de verdachten ontbreekt vooralsnog elk spoor.

De politie van Santo Dorp werkt aan de opsporing en aanhouding van de inbrekers.