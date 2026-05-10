Hevige regenval veroorzaakt ernstige wateroverlast op Moederdag

Op verschillende plaatsen in Suriname is sprake van ernstige wateroverlast door aanhoudende hevige regenval. Straten, erven, woningen, bedrijven en publieke plekken zijn onder water komen te staan.

Bewoners uit meerdere districten melden hoge waterstanden en delen hun zorgen over de situatie. Op sociale media verschijnen intussen massaal foto’s en video’s van ondergelopen wegen, buurten en gebouwen.

Volgens de weersverwachting worden ook vandaag nog meer buien verwacht. Daarmee blijft de kans op verdere wateroverlast aanwezig.

Ook in de buurlanden zorgt de zware regenval voor problemen. Daar kampen verschillende gebieden eveneens met ondergelopen straten en andere vormen van wateroverlast.