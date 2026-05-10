Familie Prince G hekelt verspreiding kwetsbare beelden: artiest krijgt zorg en rust

De Surinaamse artiest Prince G is de afgelopen dagen onderwerp van gesprek geworden nadat op social media een filmpje rondging waarin hij tijdens zijn tour in Nederland in een kwetsbare situatie te zien zou zijn. De verspreiding van de beelden heeft geleid tot stevige kritiek, onder meer vanuit zijn familie en van verschillende personen uit de samenleving.

Volgens een familielid is het pijnlijk dat Prince G op een moeilijk moment is gefilmd en dat de beelden daarna online zijn geplaatst. De familie benadrukt dat veel mensen niet weten wat er precies is gebeurd, maar toch harde conclusies trekken en kwetsende reacties plaatsen. Ook zou de familie zelf onterecht worden aangevallen, terwijl zij de situatie volgens het familielid juist met zorg en verdriet beleeft.

Zodra de familie op de hoogte was van de situatie, is er direct contact opgenomen en is Prince G opgehaald. Hij bevindt zich volgens een update inmiddels op een veilige plek, is in goede handen en krijgt de juiste zorg en rust. Zodra zijn situatie onder controle is, zal hij terugvliegen naar Suriname.

Ook Poetini Atompai heeft zich uitgesproken over de kwestie. Hij noemt Prince G een van de beste artiesten die Suriname heeft voortgebracht en roept mensen op om niet te lachen, te filmen of de beelden verder te verspreiden wanneer iemand zichtbaar door een moeilijke periode gaat. Volgens hem past in zo’n situatie vooral steun, gebed en menselijkheid.

De familie vraagt om respect, begrip en privacy voor Prince G en zijn naasten. Daarbij wordt benadrukt dat niemand het verdient om in een kwetsbaar moment publiekelijk te worden beoordeeld of uitgelachen.