Carlo Inderson 14e volledig opgeleide Registercontroller in Suriname

Carlo Inderson heeft op woensdag 29 april als 14e student van de Executive Master of Finance and Control van de Interfaculteit for Graduate Studies and Research van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) met succes zijn thesis verdedigd. Daarmee heeft hij de titel van Registercontroller behaald, volledig in Suriname opgeleid.

In zijn afstudeeronderzoek heeft Inderson een belangrijk vraagstuk binnen management control onderzocht: de rol van het Internal Controls Framework (ICF).

Binnen de dynamische werkomgeving van Ardac Promotional Items N.V. toont hij aan dat interne beheersingssystemen, ondanks hun logische en technische opzet, in de praktijk soms een averechts effect kunnen hebben op het gedrag van medewerkers.

Op basis van zijn bevindingen doet de onderzoeker concrete aanbevelingen voor een vernieuwde aanpak van het ICF, waarbij meer aandacht wordt besteed aan mechanismen die het gedrag en de tevredenheid van medewerkers positief beïnvloeden.

Met dit onderzoek levert Inderson niet alleen waardevolle en direct toepasbare inzichten voor Ardac Promotional Items N.V., maar ook een relevant voorbeeld voor andere Surinaamse organisaties die hun interne beheersingssystemen effectiever en mensgerichter willen inrichten.

Zijn prestatie onderstreept bovendien de rol van AdeKUS in het opleiden van hooggekwalificeerde professionals die organisaties helpen om beheersing en menselijk gedrag beter in balans te brengen.

De titel Registercontroller, internationaal erkend vanwege expertise in management control, data-analyse, compliance en persoonlijke vaardigheden, opent nieuwe deuren voor alumni zoals Inderson en vormt een belangrijke mijlpaal voor de financiële sector in Suriname.