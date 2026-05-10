Bromfietser overleden na aanrijding in Nickerie

In het westen van Suriname is zondagochtend een bromfietser om het leven gekomen bij een verkeersongeval aan de Soekramsinghstraat in het district Nickerie.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om de 37-jarige V.S. De man reed in de richting van MCP toen hij naar een winkel afsloeg.

Daarbij verleende hij geen voorrang aan een auto die uit tegengestelde richting kwam. Het gevolg was een aanrijding, waarbij de bromfietser met zijn gezicht op het wegdek terechtkwam.

Het slachtoffer was niet aanspreekbaar en werd per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Kort daarna werd duidelijk dat hij aan zijn verwondingen was overleden.

De politie heeft de zaak in onderzoek.

