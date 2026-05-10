Betterson sloeg ministerspost JusPol over voor DNA-lidmaatschap

ABOP-topper Stanley Betterson stelt dat hij kort na de afgelopen verkiezingen gevraagd werd om minister te worden van Justitie en Politie (JusPol). De parlementariër stelt dat hij de leiding van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) toen adviseerde om iemand anders te plaatsen, aangezien hij al andere plannen had en niet van plan is om voor eeuwig in de politiek te blijven.

“De ABOP heeft heel veel mensen die om één of andere reden zeggen dat ze iets anders willen doen. Ik heb er zelf voor gekozen om iets anders te doen. Ik ben voorgedragen, maar ik heb er niet voor gekozen. Men heeft me gevraagd om minister van Justitie en Politie te worden, maar ik heb gezegd: nee, zet iemand anders”, zei Betterson in het programma Retrospectie op LIMFM.

De ABOP’er werd uiteindelijk in juli 2025 door middel van een opschuiving in De Nationale Assemblée (DNA) toegelaten, nadat Marinus Bee en David Abiamofo ervoor kozen om minister te worden.

Betterson, bestuurskundige en universiteitsdocent, was tijdens de periode Bouterse-Ameerali reeds minister van Regionale Ontwikkeling (2012 t/m 2015). In de regeerperiode Santokhi-Brunswijk werd hij in januari 2021 benoemd tot algemeen directeur van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB).

Uiteindelijk diende hij daar in oktober 2023 zijn ontslag in. Volgens Betterson kwam hij tot dit besluit omdat hij de advocatuur in wilde gaan. “Dat is mijn droom geweest. Ik ga dan niet plotseling, omdat ik minister moet worden, springen en alles aan een kant laten om minister te worden. Hoe geloofwaardig ben ik dan?”, stelde de ABOP’er.

Volgens Betterson houdt hij van zelfstandigheid, is hij niet van plan om voor eeuwig in de politiek te blijven en wordt hij er soms ook moe van. Hij hield de ABOP-leiding daarom voor dat hij na het afronden van zijn advocatenopleiding zal zien of hij eventueel nog een keer voor een ministerspost kan gaan.

“Ik wil vrij zijn. En als je politiek actief bent, is het soms moeilijk om die vrijheid te hebben. Want dan vallen mensen je direct aan zodra je iets zegt. Dat is mijn lijn in het leven. Als ik zeg dat ik iets ga doen, dan doe ik het. Daarom ben ik geen minister geworden”, aldus de parlementariër.