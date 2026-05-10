Barcelona kroont zich tot kampioen na 2-0 zege op Real Madrid in El Clásico

FC Barcelona heeft zondag wederom de Spaanse landstitel veroverd na een 2-0 overwinning op aartsrivaal Real Madrid in een beladen El Clásico in Camp Nou. Dankzij de overwinning is Barcelona officieel kampioen van La Liga met nog drie wedstrijden te spelen.

De ploeg van trainer Hansi Flick begon furieus aan de wedstrijd en kwam al in de 9e minuut op voorsprong. Marcus Rashford krulde een vrije trap prachtig binnen en zette het stadion direct in vuur en vlam.

Slechts negen minuten later verdubbelde Ferran Torres de voorsprong na een knappe aanval met een hakje van Dani Olmo in de voorbereiding.

Real Madrid probeerde daarna terug in de wedstrijd te komen, maar Barcelona hield defensief stand en gaf nauwelijks kansen weg. Een doelpunt van Jude Bellingham werd afgekeurd, terwijl doelman Joan García meerdere keren belangrijk was voor de thuisploeg.

Met een voorsprong van 14 punten kan Real Madrid Barcelona niet meer inhalen. Daarmee pakt Barcelona zijn 29e Spaanse landstitel en de tweede op rij onder Hansi Flick.

Na het laatste fluitsignaal barstte het feest los in Camp Nou, waar spelers en supporters samen het kampioenschap vierden. Vooral het feit dat de titel werd veiliggesteld tegen de grootste rivaal maakte de avond extra bijzonder voor de Catalaanse club.

