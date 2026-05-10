Baby van 18 dagen oud dood binnengebracht bij SZF-spoedpost

Een zuigeling van 18 dagen oud is zaterdagochtend levenloos binnengebracht bij de spoedpost van de Stichting Staatsziekenfonds aan de Nieuw Weergevondenweg in Suriname.

Vernomen wordt dat de baby sinds vrijdag verkouden was en moeite had met ademhalen. De ouders brachten het kind ter controle, waarbij zou zijn aangegeven dat alles in orde was.

Zaterdagochtend gaf de moeder de baby borstvoeding en legde zij het kind daarna weer te slapen. Toen zij later terugkeerde om de baby te controleren, bleek dat het kind niet meer ademde.

De ouders brachten hun baby met spoed naar de SZF-spoedpost, waar bij aankomst werd vastgesteld dat er geen tekenen van leven meer waren. De politie van Latour werd ingeschakeld voor onderzoek.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lichaam afgestaan aan de nabestaanden.