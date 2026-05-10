Asabina: “Meeste goudconcessies liggen in handen van medici, advocaten, notarissen en geestelijken”

Volgens BEP-parlementariër Ronny Asabina zijn de meeste goudconcessies in het binnenland van Suriname van medici, advocaten, notarissen en geestelijken. Het gaat om mensen die in de stad wonen, nooit in het bos zijn geweest, niet eens weten hoe hun concessies eruitzien en ondanks een wettelijk verbod deze toch onderverhuren aan derden.

“In die concessievoorschriften staat duidelijk aangegeven dat je je concessie niet mag onderverhuren. Maar meer dan 80% van de concessies wordt onderverhuurd. Zogenaamd zijn ze nog bezig in de fase van exploratie, maar den man e teki concessiemoni nyan. Nu heb je een hele bedrijvigheid met Chinezen die naar het achterland gaan.

Als dat nog niet genoeg is, er werd gezegd dat ze met cyanide daar werken, maar nu hebben ze het een andere naam gegeven. Onze milieuautoriteit heeft dan gezegd dat ze gewoon met deze stof mogen werken”, zei Asabina in het programma Bakana Tori.

Volgens de politicus is het gros van de kleinschalige goudzoekers geen titeleigenaar, maar titelloos. Vanuit de overheid ontbreekt de wil om de kleinschalige goudsector te reguleren en ordenen.

Een opvallend fenomeen volgens Asabina is het feit dat er in Paramaribo een explosieve groei te merken is van goudopkoopcentrales. Als voorbeeld haalde hij de Ramgoelamweg aan, waar nu een derde goudopkoopcentrale wordt geopend, terwijl in de binnenstad goudopkoopcentrales op steenworpafstand van elkaar gevestigd zijn.

“We zijn bedolven onder die goudopkoopcentrales. Er is geen beleid. Naast beleid hebben we ook handhaving en toezicht nodig”, aldus Asabina.