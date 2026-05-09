Van Samson: “Mensen die vroeger voor chaos zorgden hebben nu juist de leiding”

Volgens VHP-parlementariër Cedric van Samson zijn degenen die tijdens de vorige regeerperiode voor chaos in het land zorgden en gewend waren kabaal te maken, nu juist degenen die regeermacht hebben. Vandaar dat er door bepaalde mensen wordt aangegeven dat er rust is in het land.

“Die rust…omdat de mensen die vroeger voor chaos zorgden, nu de verantwoordelijkheid en leiding hebben. Dus dan kunnen ze niet meer zo komen zeuren over hoe het mis gaat. De chaos die zij creëren moeten ze nu verbergen met zoveel mogelijk smoesjes. Daarom hoor je niets. Het enige wat zij voor zorgen, is dat mensen die kabaal niet horen”, zei Van Samson op Stanvaste radio.

De parlementariër voerde aan dat tijdens de vorige regeerperiode ‘een rat slechts in een achterhoek hoefde te puffen’ en wijlen oud-president Chandrikapersad Santokhi ook de schuld daarvan zou krijgen. Nu hoort hij critici als de mannen van de NDP Street Media nauwelijks over de problemen in het land praten, waaronder gebieden die al weken onder water liggen, maar juist onderling kibbelen over wie meer geld krijgt en wie niets.

Volgens de VHP’er is er in de praktijk echter alles behalve rust in het land. Hij noemt onder andere de recente schandalen bij het SZF waar ook twee directieleden van de Melkcentrale betrokken waren, de problemen met de luchtverkeersleiders en handelingen van de RvC bij het Viskeuringsinstituut die ertoe geleid hebben dat de directeur 20 jaren haar krachten heeft gegeven ontslag heeft moeten nemen. Diverse gebieden, waaronder Sophia’s Lust, liggen al enkele weken onder water.



Van Samson noemt verder ook de duizenden personen die met het Chikungunya-virus besmet zijn geraakt, terwijl regeringsautoriteiten er maar niet in konden slagen om op tijd bespuitingswerkzaamheden te doen. “Terwijl wij zaten te wachten dat er vanuit het ministerie chemicaliën besteld zouden worden, horen we uiteindelijk dat men gewoon zat te wachten op een donatie. Dus yu ma siki, maar yu no go bai a dresi. Yu e wakti te wan man seni eng gi gratis. Dan yu e yere dati alla dei yu ma e koso moro erg. En dat gebeurt in de gezondheidssector. Dus dan kunnen we niet zeggen dat alles rustig en kalm is”, aldus Van Samson.