Van der San door bewaker uit bank gegooid

De Surinaamsche Bank (DSB) heeft gereageerd op een incident dat zich heeft voorgedaan bij haar kantoor te Maretraite. In een statement laat de bank weten het voorval ’ten zeerste’ te betreuren en inmiddels contact te hebben opgenomen met de betrokken cliënt.

Deze cliënt blijkt de 81-jarige Eugène van der San te zijn. De voormalig directeur van het Kabinet van de President van Suriname liet dat zelf weten in een interview bij LIM FM, waar hij zijn beklag deed over de behandeling die hij enkele dagen voor zijn 82ste verjaardag naar eigen zeggen kreeg in het bankfiliaal.

Van der San verklaarde dat hij een rekeninguitdraai nodig had voor een visumaanvraag van zijn dochter, maar dat er discussie ontstond over kosten die daarvoor in rekening zouden worden gebracht.

Volgens Van der San, van wie bekend is dat hij een kort lontje heeft, escaleerde de situatie nadat hij zijn ongenoegen had geuit over de kosten. Hij stelt dat een bewaker zich ermee bemoeide, hem vastpakte en uiteindelijk hardhandig uit de bank zou hebben verwijderd. Daarbij zou hij buiten op zijn rug en hoofd zijn gevallen.

De Surinaamse politie werd volgens hem ingeschakeld en er zou proces-verbaal zijn opgemaakt.

DSB gaat in een verklaring niet inhoudelijk in op de exacte toedracht, maar benadrukt dat de bank staat voor veiligheid, respect en professionele dienstverlening. De bank zegt de kwestie zeer serieus te nemen en erop toe te zullen zien dat passende maatregelen worden getroffen.