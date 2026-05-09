Staatsolie investeert USD 75.000 in nieuw waterzuiveringssysteem voor Zwembad Parima

Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de verduurzaming van Zwembad Parima met een investering van USD 75.000 in een gloednieuw waterzuiveringssysteem. De officiële oplevering vond vrijdagochtend 8 mei plaats.

Zwembad Parima is al jarenlang een begrip in Suriname. Generaties hebben er leren zwemmen en dagelijks zetten nog steeds kinderen hun eerste slagen in het vertrouwde water. Met de investering wil Staatsolie bijdragen aan het behoud en de verdere ontwikkeling van deze belangrijke sportfaciliteit.

Dankzij het nieuwe zuiveringssysteem zullen de jaarlijkse kosten voor chloor aanzienlijk verminderen. Hierdoor krijgt de organisatie meer ruimte om beter te voorzien in haar operationele kosten en de kwaliteit van de faciliteiten verder te waarborgen.

“Met deze investering leveren wij een bijdrage aan duurzamere sportfaciliteiten waar kinderen, sporters en de bredere gemeenschap dagelijks gebruik van kunnen maken,” zei Gerard den Dekker, Deputy Director Corporate Services van Staatsolie, tijdens de officiële oplevering.

Met het initiatief onderstrepen Staatsolie en Zwembad Parima het belang van duurzame investeringen in sport en recreatie. Zo blijft Parima behouden voor de generatie van nu én die van morgen.