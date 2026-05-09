SLM: Vlucht PY994 van vrijdag vertrekt op zondag 10 mei

Surinam Airways (SLM) voert de vluchten PY993 en PY994 van vrijdag 8 mei volgens een gewijzigd schema uit.

De vluchten konden vrijdag geen voortgang vinden omdat vlucht PY993 van Amsterdam naar Paramaribo kort na vertrek werd onderbroken. De piloot keerde vanwege een technisch probleem terug naar Schiphol en de vlucht werd met 24 uur vertraagd.

De vertraagde vlucht PY993 wordt vandaag uitgevoerd. De verwachte aankomsttijd in Suriname is 22.05 uur.

Vlucht PY994 van Paramaribo naar Amsterdam wordt vanwege verplichte crewrust pas op zondag 10 mei uitgevoerd. De vertrektijd staat gepland voor 22.00 uur.

Passagiers wordt gevraagd hun e-mail en de officiële Facebookpagina van Surinam Airways in de gaten te houden voor de meest actuele informatie.

De SLM zegt het ontstane ongemak te betreuren en biedt passagiers haar excuses aan.