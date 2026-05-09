Schoten vanuit bos gelost op passerende pick-up

Een Chinese automobilist is vanmorgen ternauwernood ontsnapt aan een gewapende aanval aan de Peling Pasi, een zijstraat van de Avobakaweg in Suriname.

Vernomen wordt dat vanuit het bos het vuur werd geopend op de rijdende Toyota Hilux, waarin de bestuurder alleen zat.

Het slachtoffer reed over de weg toen plotseling meerdere schoten werden gelost vanuit het bos. De bestuurder reageerde alert, verhoogde onmiddellijk zijn snelheid en reed rechtstreeks naar de politie om hulp in te schakelen.

Bij inspectie van het voertuig werden zowel aan de voor- als achterzijde kogelinslagen aangetroffen. De achterruit van de pick-up is volledig vernield. Ondanks de beschieting raakte de bestuurder ongedeerd.

De politie van Paranam heeft de aangifte opgenomen en is een onderzoek gestart.

