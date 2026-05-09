Politie zoekt verdachten na dodelijke mishandeling man

De Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie in Suriname heeft de opsporing, aanhouding en voorgeleiding gelast van deze drie mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke mishandeling.

Het gaat om Lames Giovanni Main alias ‘Six’, Lorenzo Fernando Makdonald alias ‘Rasta’ en Fernando Delano Kwasie alias ‘Nando’. Volgens de opsporingsberichten worden de drie ervan verdacht samen het slachtoffer Sammy zwaar te hebben mishandeld, waarna hij is komen te overlijden.

De verdenkingen zijn zwaar. In de opsporingsberichten worden onder meer poging tot moord, poging tot doodslag, zware mishandeling, mishandeling, opzettelijke vrijheidsberoving en openlijke geweldpleging genoemd. Ook medeplegen en medeplichtigheid aan meerdere van deze feiten worden vermeld.

Volgens de politie zijn de verdachten vluchtgevaarlijk. Mensen die informatie hebben over de verblijfplaats van de drie mannen worden gevraagd contact op te nemen met de afdeling Kapitale Delicten via 403645, het Command Center op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.