Kevin Cruickzz jaagt dromen na over grenzen heen

Wat begon als een droom, is voor Kevin Cruickzz opnieuw werkelijkheid geworden. Als MC maakte hij deel uit van de Tyar a Lobie Tour in Nederland, samen met de Kasimex Houseband, DJ Lennox en Maroef Amatstam. Vijf showdagen lang stond hij op het podium voor volle zalen, waar het publiek zichtbaar genoot van de energie, muziek en samenwerking binnen de line-up.

Voor Kevin was het een bijzondere ervaring om als MC individueel in Nederland op te treden. Eerder stond hij met Stichting Sambel Trasie al in een theatersetting op Nederlandse podia, maar dit keer deed hij dat op eigen kracht. De shows waren volgens hem druk bezocht, succesvol en gedragen door een goede vibe.

De Surinaamse line-up trad op in The Vibe Partycenter in Almere, twee keer in Zalencentrum De Brug in Reeuwijk, in de Sir Winston Club in Rijswijk en in Holland Casino Scheveningen. Wat de tour extra bijzonder maakte, is dat veel bezoekers in deze setting voor het eerst intens kennismaakten met de combinatie van DJ en MC zoals die vanuit Suriname wordt gebracht. Samen met DJ Lennox wist Kevin het publiek continu in beweging te houden.

Hoewel de tour inmiddels is afgerond, zit Kevin niet stil. De veelzijdige artiest, MC, rapper, zanger, songwriter en acteur bij Sambel Trasie, gebruikt zijn tijd in Nederland om verder te groeien en nieuwe kansen te creëren. Zijn warme ontvangst motiveert hem om zich verder te ontwikkelen als allround entertainer.

Tijdens zijn verblijf werkte hij ook aan nieuwe muziek. In Tilburg dook hij de studio in met SONI B en BOZART. Daarnaast werkte hij samen met onder anderen Fibi Sharon, Guillermo en Sidney Shane in Arnhem. Mogelijk bezoekt hij in zijn laatste dagen in Nederland nog een studio.

Ook op mediagebied liet Kevin van zich horen. Hij gaf interviews bij Bangsa Jawa Radio NL en sprak met Olu Abena van Barki Procent SU, waarin hij zijn verhaal, ervaringen en toekomstplannen deelde.

Zijn carrière begon ooit met muziek, maar inmiddels pakt hij zijn werk serieuzer en professioneler aan dan ooit. Terug in Suriname wacht direct een nieuw hoofdstuk: de voorbereidingen op de uitverkochte shows van ECLIPS in juni, samen met Sambel Trasie. Daarnaast werkt hij samen met FIB Room Productions, K-MAC en Wise Rebel van de Sufiesta Movement, terwijl er ook plannen liggen voor toekomstige samenwerkingen.

Kevin blijft gefocust op groei, ontwikkeling en het najagen van zijn dromen. In welke setting dan ook, als MC, acteur of artiest, wil hij blijven bouwen aan zijn toekomst en zich klaarstomen voor grotere podia.

Zijn dank gaat uit naar het team van Kasimex Houseband, DJ Lennox, Maroef Amatstam en zijn persoonlijke sponsoren, die hem de kans hebben gegeven om als MC in een internationale setting ervaring op te doen. Zijn tijd in Nederland heeft hij volgens eigen zeggen nuttig en productief besteed, met daarnaast ook ruimte om even van vakantie te genieten.