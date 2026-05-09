Jongen (7) speelt met aansteker en veroorzaakt brand in garage

Beeld ter illustratie

Een 7-jarige jongen heeft vrijdagmiddag brand veroorzaakt in een garage aan de Boxel Paraweg in Suriname.

Volgens de eerste informatie speelde het kind met een aansteker in de garage, nabij een defecte ijskast. Deze vatte vervolgens vlam en vloog in brand.

De 36-jarige moeder probeerde het vuur met een tuinslang te blussen, maar liep daarbij brandwonden op aan haar schouders. Ook een alerte buurman schoot te hulp en wist samen met het gezin het vuur te bedwingen.

De brand bleef beperkt tot de garage en de jongen bleef ongedeerd. De brandweer rukte eveneens uit om de situatie onder controle te krijgen.

Volgens de moeder woont zij samen met haar echtgenoot en hun vier kinderen.

