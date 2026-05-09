Illegale Indonesiërs aangetroffen bij controles op mensenhandel en mensensmokkel

a.i. beeld ter illustratie

Bij controles in verband met mogelijke mensenhandel en mensensmokkel in Suriname zijn in Paramaribo-Noord meerdere vreemdelingen aangetroffen, onder wie Chinezen en Indonesiërs.

De controle werd volgens de Surinaamse politie uitgevoerd door de afdeling TIP, Trafficking in Persons, met ondersteuning van de Vreemdelingendienst van het Korps Politie Suriname en medewerkers van het ministerie van Arbeid. De actie richtte zich op verschillende winkelpanden en horecazaken.

In een pand in Paramaribo Noord bleek dat de aanwezige Indonesiërs illegaal in Suriname verbleven. Zij zijn overgedragen aan de Vreemdelingendienst en in vreemdelingenbewaring geplaatst voor verdere afhandeling.

Bij de Chinezen die in hetzelfde pand werden aangetroffen, bleken de documenten wel in orde te zijn.

Ook op andere locaties, vooral in horecazaken, werden controles uitgevoerd. Daar troffen de autoriteiten Cubanen aan. Bij een aantal van hun paspoorten zijn onregelmatigheden geconstateerd.

Het onderzoek naar de aangetroffen vreemdelingen en de mogelijke onregelmatigheden is nog in volle gang.

