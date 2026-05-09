Doekhie: “Adhin moest zich als volksleider gedragen en gewoon netwerkbijeenkomst DIN bijwonen”

Oud-NDP-parlementariër Rashied Doekhie vindt het een minpunt van DNA-voorzitter Ashwin Adhin die tijdens zijn recente bezoek aan Nederland besloot om een netwerkbijeenkomst van het Diaspora Instituut Nederland (DIN) op 3 mei jl. niet bij te wonen, omdat hij vond dat er geen afspraak was met DIN.

“Ik heb me geërgerd toen ik las dat hij zei dat hij niet gaat verschijnen. Dat was in mijn ogen naar hem toe een minpunt. Hij moet zich gedragen als een leider. Hij moest beginnen een volksleider te worden en gewoon daar gaan en met twee handen zwaaien”, zei Doekhie op Stanvaste radio.

De politicus voerde aan dat Adhin in zijn ogen de eerste persoon is die Jennifer Simons als presidentskandidaat vanuit de NDP zou kunnen opvolgen wanneer zij besluit om niet voor een tweede of derde termijn te gaan. En wanneer dat zover is, gaat hij Adhin ook begeleiden.

“Maar ik zie geen tweede op dit ogenblik die de partij gaat of zou kunnen leiden, dan hij. En van daaruit het land. En wanneer Rashied Doekhie zijn prognose jaren van tevoren doet, dan heeft de waarzegger gesproken”, stelt de NDP’er.

Volgens Doekhie is Adhin een welopgevoede, intellectuele jongeman met een indrukwekkende cv. Verder is het iemand die rustig met mensen praat en niet haatdragend is.

Doekhie stelt jaren terug de persoon te zijn die met toenmalige president Desi Bouterse heeft gesproken om Divali tot een nationale vrije dag te maken. In die periode is er volgens hem ook met Adhin gesproken en zo werd Adhin ontdekt en werd hij minister van Onderwijs.