Bootongeluk op stuwmeer eindigt in vermissing van twee personen

Bij een bootongeluk op het Van Blommensteinmeer in Suriname worden twee personen vermist. Het incident deed zich vrijdag in de vooravond voor, toen een boot met vier opvarenden zonk tijdens de terugkeer van een vistrip.

Volgens voorlopige informatie waren twee mannen en twee vrouwen gaan vissen in het gebied. Tijdens de terugvaart raakte het vaartuig in problemen en zonk het.

Een van de overlevenden verklaarde dat na het zinken van de boot een man en een vrouw door de sterke stroming werden meegesleurd. De twee andere opvarenden konden zich ternauwernood in veiligheid brengen door zich vast te klampen aan een droge boomtop die boven het water uitstak.

De politie werd gealarmeerd en heeft inmiddels een zoekactie opgestart naar de twee vermiste personen.