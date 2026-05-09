HomeOnderwerpenJustitie en politieBootongeluk op stuwmeer eindigt in vermissing van twee personen
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Bootongeluk op stuwmeer eindigt in vermissing van twee personen

-

0
het Prof. dr. ir. W.J. van Blommesteinmeer
Het Prof. dr. ir. W.J. van Blommesteinmeer in Suriname.

ADJUMA Party

Bij een bootongeluk op het Van Blommensteinmeer in Suriname worden twee personen vermist. Het incident deed zich vrijdag in de vooravond voor, toen een boot met vier opvarenden zonk tijdens de terugkeer van een vistrip.

Volgens voorlopige informatie waren twee mannen en twee vrouwen gaan vissen in het gebied. Tijdens de terugvaart raakte het vaartuig in problemen en zonk het.

Caribbean Party

Een van de overlevenden verklaarde dat na het zinken van de boot een man en een vrouw door de sterke stroming werden meegesleurd. De twee andere opvarenden konden zich ternauwernood in veiligheid brengen door zich vast te klampen aan een droge boomtop die boven het water uitstak.

De politie werd gealarmeerd en heeft inmiddels een zoekactie opgestart naar de twee vermiste personen.

shop now
ADJUMA Party

Vorig artikel
Kevin Cruickzz jaagt dromen na over grenzen heen
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival