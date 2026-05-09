Bewaker ontdekt brand bij politieauto; sprake van brandstichting

Een dienstvoertuig van politiebureau Herman Gooding, een Toyota Probox, is zaterdagochtend aan het einde van de nachtdienst opzettelijk in brand gestoken voor het bureau aan de Havenlaan in Suriname.

Een bewaker ontdekte de brand en sloeg direct alarm. Wetsdienaren kwamen meteen in actie en wisten het vuur met emmers water te blussen.

De brand zou zijn gesticht bij het rechtervoorwiel, vermoedelijk met behulp van kledingstukken die in brand waren gestoken.

De schade aan het voertuig bleef beperkt en er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.