Toyota Noah beschadigd door vermoedelijke brandstichting aan Orvistraat

brandweervoertuig op locatie in Suriname
Een grijze Toyota Noah is vrijdagochtend in brand gevlogen aan de Orvistraat in Suriname. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting.

Volgens de eerste informatie was de 44-jarige eigenaar, R.S., in diepe rust toen hij plotseling wakker schrok van een harde knal. Toen hij naar buiten liep om een kijkje te nemen, ontdekte hij dat de achterzijde van zijn voertuig in brand had gestaan.

De vlammen veroorzaakten niet alleen schade aan het busje, maar tastten ook de voorpoort van de woning aan. Het voertuig liep aan de achterzijde aanzienlijke brandschade op.

Bij onderzoek op het erf troffen de wetsdienaren voor de poort een deel van een jerrycan en een handschoen aan. Op basis van deze bevindingen bestaat het sterke vermoeden dat onbekenden het vuur opzettelijk hebben aangestoken.

De politie van Flora stelde na de melding een onderzoek in. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de vermoedelijke brandstichter.

