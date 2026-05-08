Surinaams team betrokken bij productie Guyana Electronic Music Festival

Op 30 mei keert het Guyana Electronic Music Festival terug naar Georgetown, waar de parkeerplaats van het Marriott Hotel wordt omgetoverd tot een grootschalig muziekterrein. Het evenement maakt deel uit van de onafhankelijkheidsviering van Guyana en wordt georganiseerd door BPM Guyana.

Volgens organisator Tariq Dakhil is het doel om Guyana verder te positioneren als een opkomende hotspot voor elektronische muziek en internationale entertainmentproducties binnen het Caribisch gebied en Zuid-Amerika. Het festival is inmiddels de derde grootschalige EDM-productie van BPM Guyana op dit niveau.

De organisatie belooft een show met internationale standaarden op het gebied van licht, visuals en special effects. Op het podium staan onder meer internationale namen als Firebeatz, Osocity en Thomas Newson, aangevuld met regionaal talent.

Ook Suriname is vertegenwoordigd in de line-up, met artiesten als Oefmeister, Ambro G, Patrick G en MC Gabriel Santos. Daarnaast leveren Surinaamse partijen zoals Stage Army en Zajofa ondersteuning aan de productie, als onderdeel van een bredere samenwerking tussen creatieve professionals uit Guyana en Suriname.

Projectmanager Gino Refos geeft aan dat het festival een internationale dimensie toevoegt aan de Independence Week in Guyana. De organisatie verwacht bezoekers uit zowel Guyana als de regio en ziet het evenement als een platform dat niet alleen entertainment biedt, maar ook kansen creëert voor artiesten en professionals binnen de sector.

