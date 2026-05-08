SLM-vlucht keert terug naar Schiphol

De Surinam Airways vlucht van Amsterdam naar Paramaribo is vandaag niet lang na vertrek onderbroken. Het toestel is weer teruggekeerd naar Schiphol.

Waterkant.Net verneemt dat het om een technisch probleem ging, waardoor de piloot genoodzaakt was om terug te keren.

Nagegaan wordt wat het probleem is en of het snel verholpen kan worden. Afhankelijk daarvan zullen verdere besluiten genomen worden.

De vlucht die voor vanavond vanuit Paramaribo gepland staat, zal — als die doorgaat — sowieso vertraagd worden uitgevoerd.