Ook man uit Suriname aangehouden bij onderschepping ruim 30.000 kilo cocaïne

Bij de onderschepping van 30.000 kilo cocaïne op een schip door de Spaanse politie vorige week vrijdag, is ook een man uit Suriname samen met vijf anderen uit Nederland aangehouden. Dat blijkt uit Spaanse documenten die het Algemeen Dagblad heeft ingezien.

Uit de berichtgeving van de krant blijkt dat het bij de andere vijf hoogstwaarschijnlijk gaat om Antilliaanse Nederlanders.

De grote partij drugs werd bewaakt door deze zes mannen die zwaarbewapend waren. Ze hielden zich schuil in het voorste deel van het schip toen een speciale eenheid van de Guardia Civil binnenviel.

De Spaanse politie vond drie machinegeweren, twee pistolen en een grote hoeveelheid munitie.

Nooit eerder werd er wereldwijd zo’n grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Het was uiteindelijk een tip van een criminele informant van de Nederlandse politie die leidde tot de recordvangst meldt de krant.