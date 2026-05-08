HomeOnderwerpenJustitie en politieOok man uit Suriname aangehouden bij onderschepping ruim 30.000 kilo cocaïne
Justitie en politieNieuws uit NederlandUitgelicht

Ook man uit Suriname aangehouden bij onderschepping ruim 30.000 kilo cocaïne

-

0
Ook man uit Suriname aangehouden bij onderschepping ruim 30.000 kilo cocaïne
Foto (c) Guarda Civil

ADJUMA Party

Bij de onderschepping van 30.000 kilo cocaïne op een schip door de Spaanse politie vorige week vrijdag, is ook een man uit Suriname samen met vijf anderen uit Nederland aangehouden. Dat blijkt uit Spaanse documenten die het Algemeen Dagblad heeft ingezien.

Uit de berichtgeving van de krant blijkt dat het bij de andere vijf hoogstwaarschijnlijk gaat om Antilliaanse Nederlanders.

Caribbean Party

De grote partij drugs werd bewaakt door deze zes mannen die zwaarbewapend waren. Ze hielden zich schuil in het voorste deel van het schip toen een speciale eenheid van de Guardia Civil binnenviel.

De Spaanse politie vond drie machinegeweren, twee pistolen en een grote hoeveelheid munitie.

Nooit eerder werd er wereldwijd zo’n grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Het was uiteindelijk een tip van een criminele informant van de Nederlandse politie die leidde tot de recordvangst meldt de krant.

shop now
ADJUMA Party

Vorig artikel
Hybride zonne-energiecentrale zorgt 24 uur per dag voor stroom in Galibi
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival