Misiekaba: “Agressieve dak- en thuislozen gaan gelijk naar PCS; voorbereiding opvang van de rest op Domburg”

Volgens minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA) worden mensen die agressief gedrag tonen en van wie duidelijk is dat zij psychische geschiedenis hebben, gelijk weggehaald uit de samenleving en ondergebracht bij het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS). Hieronder vallen ook agressieve dak- en thuislozen.

“We hebben in de afgelopen week een aantal weggehaald uit de samenleving en we vangen ze op bij PCS. De fysieke omstandigheid van PCS is dringend aan renovatie toe”, zei de bewindsman woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) – vergadering.

Om de situatie bij het PCS te verbeteren, zijn er middelen opgebracht in de begroting van het ministerie. Misiekaba hoopt dat deze begroting zo snel als mogelijk behandeld wordt. Voor nu worden voornoemde personen met de beperkte mogelijkheden die er zijn toch opgevangen.

Voor de overige groep aan dak- en thuislozen die niet per se ziek zijn, is VWA nog in gesprek met het ministerie van Justitie en Politie en het Openbaar Ministerie om daar goed binnen het kader van wet en regelgeving te kunnen handelen. Volgens de minister kunnen mensen niet zomaar worden opgepakt, aangezien het dan gaat om vrijheidsberoving.

Intussen wordt er een locatie buiten de stad, in de omgeving van Domburg, klaargemaakt waar er goede opvangmogelijkheden zijn en de mensen zullen worden geïsoleerd. “Zodat de mensen daar actief bezig zullen zijn met landbouw en andere dingen.

Dus ik hoop dat we snel uit het traject geraken om een goede understanding te hebben met de justitiele poot en dan kunnen we van start met wat wij noemen de landlopersbrigade”, aldus Misiekaba.