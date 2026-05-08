Lula biedt Suriname steun aan na officiële start ambassadeur Antonius in Brazilië

Surinames ambassadeur in Brazilië, Ike Antonius, kan zijn werkzaamheden in Brasília nu volledig uitvoeren. Hij heeft woensdag 6 mei 2026 zijn geloofsbrieven officieel overhandigd aan de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking vond de ceremonie plaats op het Palácio do Planalto. Met de overhandiging van de door president Jennifer Simons ondertekende documenten is de accreditatie van Antonius afgerond.

Opvallend is dat president Lula tijdens het korte onderhoud na de ceremonie aangaf dat Brazilië bereid is Suriname in verschillende sectoren te ondersteunen. Daarbij benadrukte hij dat de samenwerking vooral concrete resultaten moet opleveren.

Tijdens het gesprek kwamen onder meer betere connectiviteit, sociale beleidsstrategieën en kansen binnen de groeiende olie-industrie aan de orde. Antonius gaf aan zich te zullen inzetten voor een sterker strategisch partnerschap tussen Suriname en Brazilië.

Dat partnerschap moet volgens hem gebaseerd zijn op goed nabuurschap, wederzijds respect en het optimaal benutten van gezamenlijke mogelijkheden.