Kindje van net geen 1 jaar dood aangetroffen in goot te Albina

In het Oosten van Suriname is een kindje, dat op donderdag 14 mei één jaar oud zou worden, donderdagmiddag levenloos aangetroffen in een goot. Het tragisch geval vond plaats te Albina.

Vernomen wordt dat de 16-jarige moeder samen met haar zus lag te slapen. Toen de jonge moeder wakker werd, merkte zij dat haar zuigeling nergens te bekennen was. Zij ging vervolgens naar buiten en volgde kruipsporen die richting de straat leidden.

Het kind is al kruipend de straat overgestoken en daarna in een goot terechtgekomen.

De moeder haalde haar baby zelf uit de goot en legde het kind op een bankstel in de woning voordat de Surinaamse politie ter plaatse arriveerde. Het kindje vertoonde geen tekenen van leven meer.

De politie van Albina heeft het lichaam in beslag genomen voor nader onderzoek.

