Hybride zonne-energiecentrale zorgt 24 uur per dag voor stroom in Galibi

Met de ingebruikname van een hybride zonne-energiecentrale op donderdag 7 mei beschikt Galibi (Christiaankondre en Langamankondre) 24 uur per dag over stroom. Het systeem werd geactiveerd in aanwezigheid van onder anderen president Jennifer Simons, minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), districtscommissaris (dc) Marvin Vijent, parlementariërs, het lokale traditioneel gezag en vertegenwoordigers van het CARICOM Development Fund en PowerChina. Het laatstgenoemde bedrijf overhandigde bij deze gelegenheid symbolisch vijf schooltassen aan schoolkinderen. Op een later moment zullen alle schoolgaande kinderen van een schooltas worden voorzien.

President Simons gaf de lokale gemeenschap mee dat er met de komst van het zonne-energieproject nu sprake is van energie zekerheid. Zij onderstreepte het belang van dit soort projecten voor onder andere onderwijs en toerisme, als goede bron van inkomsten. Kinderen kunnen voortaan ’s avonds studeren, maar ook gebruik maken van bijvoorbeeld computers.

“Maak gebruik ervan, leer goed en wordt iets voor Galibi en voor de maatschappij in Suriname”, richtte het staatshoofd zich tot de schoolgaanden van het dorp. Zij riep de mensen op om goed met de faciliteiten om te gaan. “Als je dat doet, gaat dit voor vele jaren ervoor zorgen dat jullie stroom hebben zonder ede ati.”

“Stroom 1×24 uur is een mensenrecht”, zo onderstreepte minister Abiamofo. Volgens de bewindsman zou een dieselgenerator de regering op jaarbasis SRD 8.5 miljoen kosten. “Nu doen wij het met zonne-energie. We hebben een bewuste keuze gemaakt en het is een enorme besparing voor de staatskas.”

Volgens Abiamofo was aansluiting op het netwerk van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) niet mogelijk en is daarom gekozen voor het hybridesysteem. Mocht er onvoldoende elektriciteit door middel van zonne-energie beschikbaar zijn, dan fungeert een dieselgenerator als backup. De oude generator zal ingezet worden om de capaciteit van het waterstation te vergroten. Het gehele dorp kan dan van water worden voorzien.

Dc Vijent van Marowijne Noordoost wees op de ongerepte stranden, diverse biodiversiteit en cultuur van Galibi. “Het Galibi Natuurreservaat is één van de belangrijkste broedplaatsen van zeeschildpadden in de regio.” Echter ontbrak er volgens de burgervader slechts 1×24 uur stroom.

De burgervader benadrukte dat er met de komst van de zonne-energiecentrale een wereld van mogelijkheden voor de bevolking van Galibi opengaat. Hij doelde daarbij op betere gezondheid, educatie en economische groei. “Ik zeg met trots dat jullie met deze nieuwe ontwikkeling verder vooruitgaan.”

Parlementariër Ines Pané tevens voorzitter van de vaste commissie van NH in het parlement, herinnerde zich haar kinderjaren in Galibi, waarbij 1×24 uur elektriciteit en goede watervoorziening ontbraken. “Ik weet dat elektriciteit een luxe was. Dit project is van ons allemaal. Laten wij het koesteren en samen bouwen aan een betere toekomst voor de komende generatie”, drukte zij de lokale bevolking op het hart.

Collegaparlementariër Claudie Sabajo deed een speciaal verzoek aan president Simons om de training voor kippenteelt, die door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in het Langu-gebied zal worden verzorgd, ook naar Galibi te brengen. Verder vroeg zij ondersteuning voor de ontwikkeling van landbouw en toerisme.