Ernstige wateroverlast veroorzaakt voedseltekorten in dorpen Zuid-Suriname

De dorpen Alalapadu, Sipaliwini Savanne, Coeroeni, Amotopo en Kwamalasamutu in het zuiden van Suriname worden momenteel zwaar getroffen door aanhoudende wateroverlast.

De extreme omstandigheden hebben geleid tot grote schade aan de kostgronden van bewoners, waardoor een aanzienlijk deel van de landbouwgewassen verloren is gegaan.

Door de beschadiging van de kostgronden kampen de getroffen gemeenschappen met voedseltekorten. Voor veel gezinnen vormen de eigen kostgronden de belangrijkste bron van voedselvoorziening.

Het Burger Informatie Centrum van Coeroeni meldt dat de situatie zorgwekkend is en dringend om aandacht en ondersteuning vraagt.

