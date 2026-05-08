Commissaris en drie politiemannen buiten functie gesteld in zaak doodgeschoten agent

In het kader van het onderzoek naar de dood van aspirant-agent Justin Noermohamed zijn een commissaris van politie en drie politiemannen buiten functie gesteld.

Noermohamed, die verbonden was aan politiebureau Mariënburg en voor werkzaamheden verbleef bij de detacheringspost in het Lawagebied, werd op 9 april bij een gewapende roofoverval door criminelen doodgeschoten. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

De korpschef heeft het viertal in het belang van het lopende onderzoek buiten functie gesteld.

Aanvankelijk waren de betrokkenen uit hun functie ontheven, waarna zij donderdag door de afdeling Interne Tuchtzaken (ITZ), in opdracht van de korpschef, officieel buiten functie werden gesteld.

