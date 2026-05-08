Betterson adviseert Monorath om Saya niet meer mee te nemen tijdens bezoeken aan justitiegebouwen

ABOP-parlementariër Stanley Betterson adviseert zijn partijgenoot, JusPol-minister Harish Monorath, om de Haïtiaanse ondernemer Jean ‘Saya’ Mixon voortaan niet mee te nemen tijdens zijn bezoeken aan kantoorruimtes van justitiegebouwen in Suriname.

“Ik wil de minister dat afraden. Vooral gezien dat hij geen adviseur is van staatswege. Er is geen missive, beschikking of resolutie van de president. Dan is zo iemand niet officieel je adviseur om mee te nemen. Vooral ook vanwege de gevoeligheid van de materie.

En ik denk dat de minister verstandig genoeg is dat als dat ooit al is gebeurd, het nu na te laten”, zei Betterson in het programma Retrospectie op LIMFM.

Saya liep vorige week samen met Monorath mee tijdens een oriëntatiebezoek aan onder meer de Keuringsdienst en het Regio Bijstandsteam Paramaribo, gevestigd op bureau Geyersvlijt. Hierover is hij zwaar onder vuur genomen tijdens de laatste vergadering van De Nationale Assemblee (DNA).

Ook ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk vond dat Monorath niet openlijk had moeten aangeven en tonen dat hij door Saya wordt geadviseerd in intelligence kwesties.

Ondertussen hebben een groep officieren van het Korps Politie Suriname aangegeven dat zij voortaan Saya de toegang tot kantoorruimtes van justitiegebouwen zullen weigeren wanneer hij tijdens bezoeken van Monorath meeloopt.