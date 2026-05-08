Barbados onder de indruk van Surinaamse varkensteelt en landbouwlabs

Suriname en Barbados willen hun agrarische samenwerking concreet uitbreiden na een vijfdaags werkbezoek van de Barbadiaanse landbouwminister Shantal Munro-Knight aan Suriname. Volgens het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij wordt binnen één week een technische werkgroep ingesteld om de besproken plannen verder uit te werken.

Opvallend was de grote interesse van Barbados in de Surinaamse varkenssector. Tijdens een bezoek aan Suriname Pig Farm N.V. in Saramacca maakte vooral de innovatieve varkensteelt indruk op de delegatie. Barbados wil bekijken of vergelijkbare technieken ook daar kunnen worden toegepast.

Suriname levert nu al ongeveer twee procent van de Barbadiaanse behoefte aan varkensvlees. Tegelijk wil Barbados Suriname ondersteunen met kennis over Black Belly-schapenteelt en kunstmatige inseminatie, terreinen waarop het land veel ervaring heeft.

Ook in Brokopondo zag de delegatie kansen voor samenwerking. Bij Amea Pineapple Industrie N.V. en het staatslandbouwbedrijf te Phedra werd gekeken naar onder meer ananas, dragonfruit en rambutan. Barbados toonde daarnaast belangstelling voor samenwerking rond broodvruchtproductie, zowel voor teelt als verwerking.

De Barbadiaanse delegatie bezocht verder het Agrarisch Onderzoekslaboratorium van LVV en InVitroPlants Grassalco in Commewijne. De moderne laboratoria maakten volgens het ministerie diepe indruk en moeten bijdragen aan meer vertrouwen in Surinaamse voedselveiligheid en kwaliteitscontrole.

Minister Mike Noersalim noemt het bezoek succesvol en ziet mogelijkheden om de samenwerking om te zetten in tastbare resultaten voor producenten, exporteurs en beide economieën. Ook is afgesproken dat de National Plant Protection Organizations van beide landen elk kwartaal overleggen over exportontwikkelingen en de voortgang van de samenwerking.