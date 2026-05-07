Twee medewerkers gehoord in ingestelde GVO OM bij Volksgezondheid

Het Openbaar Ministerie in Suriname heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA) schriftelijk laten weten dat een Gerechtelijk Vooronderzoek (GVO) is gestart na een strafklacht tegen ex-minister Amar Ramadhin.

Volgens minister André Misiekaba zijn er ondertussen twee medewerkers van het ministerie gehoord. Het gaat om een voorlichtingsmedewerker en stafmedewerker.

“Bij onze quickscan bij de start van ons werk op het ministerie hebben wij geconstateerd dat goederen die geschonken zijn aan het ministerie ter waarde van ongeveer 1 miljoen SRD nergens te bespeuren waren. Die goederen waren een maand of twee voor de verkiezingen geschonken, dus het waren vrij nieuwe goederen. ICT, Voorlichting, Interne Controle en het secretariaat van de minister wisten er niets van.

Uiteindelijk hebben wij maar aangifte gedaan”, zei Misiekaba woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) – vergadering.

Volgens de bewindsman heeft de IDB daarnaast ook een interne audit gedaan over de gedoneerde goederen en daaruit bleek ook dat de zaken ontbraken. Het quickscanteam van VWA bestond volgens Misiekaba uit vijf personen, waarvan allen academisch geschoold zijn.