Schot tijdens leguanenvangst raakt busje, maar mist inzittenden

Vier verdachten zijn woensdagmiddag door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) aangehouden na een schietincident inaan de Mohammed Ajoebweg in Suriname. Bij het incident werden schoten gelost, maar er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Vernomen wordt dat de 37-jarige A.L., werkzaam als aircomonteur, samen met een arbeider werkzaamheden uitvoerde bij een woning aan de voornoemde straat. Nadat zij de installatie van een airco hadden afgerond en op het punt stonden te vertrekken, stapten zij in hun voertuig, een zwarte Toyota Voxy.

Tijdens het wegrijden hoorde het tweetal plotseling een harde knal. De bestuurder kan van geluk spreken, aangezien een projectiel de auto binnendrong en terechtkwam ter hoogte van de gordel aan de bestuurderszijde (foto).

De schoten zouden zijn gelost door mannen die in de omgeving op leguanen aan het jagen waren. Eén van de kogels trof daarbij de Voxy.

Na het incident reden de verdachten weg in een witte Toyota Hiace. De politie kreeg in samenwerking met de inlichtingendiensten snel informatie over het vluchtvoertuig, waarna leden van het RBTP in actie kwamen.

Het lukte de sterke arm om het voertuig aan de Martiniquestraat klem te rijden. De vier inzittenden werden daarbij aangehouden en overgebracht naar politiebureau Munder. In het busje werd een jachtgeweer aangetroffen en in beslag genomen.

De verdachten verklaarden dat zij bezig waren met de jacht op leguanen. De schutter, Brian E. (49), was samen met zijn zoon en twee vrienden op jacht gegaan. Daarbij zou vermoedelijk een projectiel in de auto van de slachtoffers zijn beland.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de schutter in verzekering gesteld.